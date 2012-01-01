Второе восстание Спартака. Сезон 1. Серия 3
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Второе восстание Спартака
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3-я серия

Второе восстание Спартака (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.52012, Второе восстание Спартака. Сезон 1. Серия 3
Военные, Драмы18+

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Сюжет

Спартак Котляревский был русским летчиком, бомбившим Берлин в августе 1941-го. Но вместо Звезды Героя он получил тюремный срок. И теперь у Спартака, как у его тезки, римского гладиатора, две тысячи лет назад, остался единственный выход – восстание. Котляревский организует самый крупный бунт заключенных за всю историю советского режима. Наперекор судьбе Спартак вырывается на волю, чтобы вернуться к любимой...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Приключения, Драмы

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Второе восстание Спартака»