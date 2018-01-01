Второе восстание Спартака (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

WinkСериалыВторое восстание Спартака1-й сезон
Спартак Котляревский был русским летчиком, бомбившим Берлин в августе 1941-го. Но вместо Звезды Героя он получил тюремный срок. И теперь у Спартака, как у его тезки, римского гладиатора, две тысячи лет назад, остался единственный выход – восстание. Котляревский организует самый крупный бунт заключенных за всю историю советского режима. Наперекор судьбе Спартак вырывается на волю, чтобы вернуться к любимой...
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Приключения, Драма
- ВПРежиссёр
Василий
Пичул
- Актёр
Константин
Крюков
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- Актёр
Александр
Лойе
- Актёр
Виктор
Раков
- Актриса
Галина
Польских
- АСАктёр
Александр
Семчев
- Актриса
Александра
Урсуляк
- Актёр
Виктор
Проскурин
- СВАктёр
Сергей
Варчук
- АЕАктёр
Антон
Ескин
- ДВСценарист
Дмитрий
Вересов
- АДСценарист
Александр
Другов
- АБСценарист
Александр
Бушков
- АКСценарист
Андрей
Константинов
- СДПродюсер
Сергей
Даниелян
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- ААПродюсер
Армен
Арутюнян
- НТХудожник
Никита
Трубецкой
- ГРОператор
Григорий
Рудаков
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин