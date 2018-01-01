Второе восстание Спартака (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

Второе восстание Спартака. Сезон 1
Второе восстание Спартака
1-й сезон

8.52012, Второе восстание Спартака. Сезон 1 12 серий
Военный, Драма18+

О сериале

Спартак Котляревский был русским летчиком, бомбившим Берлин в августе 1941-го. Но вместо Звезды Героя он получил тюремный срок. И теперь у Спартака, как у его тезки, римского гладиатора, две тысячи лет назад, остался единственный выход – восстание. Котляревский организует самый крупный бунт заключенных за всю историю советского режима. Наперекор судьбе Спартак вырывается на волю, чтобы вернуться к любимой...

Страна
Россия
Жанр
Военный, Приключения, Драма

