Время дочерей (сериал, 2015) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

9.32015, Время дочерей. Серия 3
Мелодрама12+
Вероника Рыжова, девочка из детдома, живет в приемной семье. Однажды ее налаженную жизнь перечеркивает трагедия: родители погибают в ДТП, виновник которого – миллионер Ковтун – уходит от наказания. Девушка с ужасом понимает, что именно Ковтун был причастен к смерти ее настоящих родителей. Она решает докопаться до правды. Вероника устраивается секретарем к Ковтуну в надежде добыть компромат на руководителя и «уничтожить» его..
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- РБРежиссёр
Роман
Барабаш
- Актриса
Алина
Ланина
- Актриса
Анна
Глаубэ
- РРАктёр
Роман
Рипко
- АКАктёр
Анатолий
Котенёв
- Актриса
Анна
Якунина
- Актёр
Александр
Соколовский
- ДГАктёр
Дмитрий
Гусев
- НМАктриса
Наталия
Меньшова
- АКАктёр
Александр
Кузнецов
- ДБАктёр
Дмитрий
Блажко
- АКСценарист
Анастасия
Касумова
- ИТСценарист
Игорь
Ткаченко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ММОператор
Максим
Миханюк
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков