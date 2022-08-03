Время дочерей (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Время дочерей. Серия 2
Время дочерей
1-й сезон
2-я серия

Время дочерей (сериал, 2015) сезон 1 серия 2

9.32015, Время дочерей. Серия 2
Мелодрама12+

О сериале

Вероника Рыжова, девочка из детдома, живет в приемной семье. Однажды ее налаженную жизнь перечеркивает трагедия: родители погибают в ДТП, виновник которого – миллионер Ковтун – уходит от наказания. Девушка с ужасом понимает, что именно Ковтун был причастен к смерти ее настоящих родителей. Она решает докопаться до правды. Вероника устраивается секретарем к Ковтуну в надежде добыть компромат на руководителя и «уничтожить» его..

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

