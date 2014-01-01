Вопреки всему. Серия 1
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1-й сезон
1-я серия

Вопреки всему (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.82014, Вопреки всему. Серия 1
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

У известного московского бизнесмена, Бориса Ивановича Тихонова, горе: его жена умирает от рака. Перед смертью она признаeтся, что 18 лет назад во время заграничной командировки мужа забеременела, как она предполагала, от другого мужчины и, побоявшись огласки, оставила дочь в роддоме, но продолжала следить за еe судьбой. Наташа, считавшаяся сиротой, выросла в провинциальном детском доме. После окончания школы она отправляется покорять подмостки столичного театрального училища, в то время как Тихонов начинает поиски девушки…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

4.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Вопреки всему»