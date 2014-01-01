Вопреки всему (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

WinkСериалыВопреки всему1-й сезон2-я серия
8.92014, Вопреки всему. Серия 2
Мелодрама12+
У известного московского бизнесмена, Бориса Ивановича Тихонова, горе: его жена умирает от рака. Перед смертью она признаeтся, что 18 лет назад во время заграничной командировки мужа забеременела, как она предполагала, от другого мужчины и, побоявшись огласки, оставила дочь в роддоме, но продолжала следить за еe судьбой. Наташа, считавшаяся сиротой, выросла в провинциальном детском доме. После окончания школы она отправляется покорять подмостки столичного театрального училища, в то время как Тихонов начинает поиски девушки…
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
- ВАРежиссёр
Вадим
Арапов
- МБАктриса
Мария
Баева
- АСАктёр
Андрей
Сенькин
- Актёр
Александр
Тютин
- ИНАктёр
Иван
Николаев
- Актриса
Виктория
Тарасова
- ЛКАктриса
Людмила
Кучеренко
- ЕНАктёр
Евгений
Никитин
- ИДАктёр
Игорь
Денисов
- СААктёр
Святослав
Астрамович
- ВЛАктриса
Валентина
Лосовская
- АЖСценарист
Александр
Жуков
- АГСценарист
Анна
Графкова
- Сценарист
Ася
Гусева
- Сценарист
Кира
Худолей
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ЕЮПродюсер
Егор
Юзбашев
- РГХудожник
Роман
Гущин
- СПОператор
Сергей
Поляков
- ВСКомпозитор
Владимир
Сайко