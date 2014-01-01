Вопреки всему (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Вопреки всему. Серия 2
У известного московского бизнесмена, Бориса Ивановича Тихонова, горе: его жена умирает от рака. Перед смертью она признаeтся, что 18 лет назад во время заграничной командировки мужа забеременела, как она предполагала, от другого мужчины и, побоявшись огласки, оставила дочь в роддоме, но продолжала следить за еe судьбой. Наташа, считавшаяся сиротой, выросла в провинциальном детском доме. После окончания школы она отправляется покорять подмостки столичного театрального училища, в то время как Тихонов начинает поиски девушки…

