Веское основание для убийства (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
8.42009, Веское основание для убийства. Серия 1
Детектив16+
У Саши Марчук судьба сложилась на редкость несчастливо. Они с братом рано остались одни и попали в детдом. Цыганская семья выкупила Сашу оттуда, ей приходится расстаться с братом. После тяжелых испытаний, выпавших на ее долю, Саша попадает в спецшколу таинственной структуры, готовящую киллеров. Наставница Саши Елена Сергеевна обещает ей разыскать брата, но только с одним условием: Сашино задание - устранить некоего предпринимателя Константина Самулевича...
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актриса
Светлана
Устинова
- Актёр
Ян
Цапник
- ВГАктёр
Владимир
Горянский
- ИМАктриса
Инна
Мирошниченко
- ВУАктёр
Вадим
Утенков
- ДТАктриса
Дарья
Трегубова
- АСАктёр
Алексей
Смолка
- МКАктриса
Майя
Кузьмишина
- Сценарист
Татьяна
Гнедаш
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- АТПродюсер
Александр
Ткаченко
- ЮКОператор
Юрий
Король
- ИВКомпозитор
Илья
Воробьев
- АЛКомпозитор
Анна
Ляшенко
- ВЛКомпозитор
Виталий
Ляшенко
- ЕОКомпозитор
Егор
Олесов