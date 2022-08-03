Веское основание для убийства (сериал, 2009) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Веское основание для убийства. Серия 1
Веское основание для убийства
Веское основание для убийства (сериал, 2009) сезон 1 серия 1

2009, Веское основание для убийства. Серия 1
Детектив
Детектив16+

У Саши Марчук судьба сложилась на редкость несчастливо. Они с братом рано остались одни и попали в детдом. Цыганская семья выкупила Сашу оттуда, ей приходится расстаться с братом. После тяжелых испытаний, выпавших на ее долю, Саша попадает в спецшколу таинственной структуры, готовящую киллеров. Наставница Саши Елена Сергеевна обещает ей разыскать брата, но только с одним условием: Сашино задание - устранить некоего предпринимателя Константина Самулевича...

Украина
Детектив
SD
80 мин / 01:20

6.8 КиноПоиск
5.6 IMDb

