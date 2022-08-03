Великая (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Российский исторический сериал с Юлией Снигирь в роли императрицы Екатерины II. Сюжет охватывает почти 20 лет, прошедших с момента приезда Августы Фредерики Ангальт-Цербстской в Россию в статусе невесты Петра III до ее восхождения на престол, и во всей красе показывает дворцовые интриги.

