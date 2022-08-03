Великая (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
9.42015, Великая. Серия 8
Драма, Исторический16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Российский исторический сериал с Юлией Снигирь в роли императрицы Екатерины II. Сюжет охватывает почти 20 лет, прошедших с момента приезда Августы Фредерики Ангальт-Цербстской в Россию в статусе невесты Петра III до ее восхождения на престол, и во всей красе показывает дворцовые интриги.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
КачествоFull HD
Время48 мин / 00:48
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ИЗРежиссёр
Игорь
Зайцев
- СГРежиссёр
Сергей
Гинзбург
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актриса
Елизавета
Боярская
- Актриса
Наталья
Суркова
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актёр
Марк
Богатырев
- Актёр
Сергей
Шакуров
- ИВАктёр
Игорь
Власов
- ФвАктёр
Фитц
ван Том
- Актриса
Кристина
Кучеренко
- Актёр
Роман
Мадянов
- СЮСценарист
Сергей
Юдаков
- АГСценарист
Алексей
Гравицкий
- СВСценарист
Сергей
Волков
- МХСценарист
Марат
Хисяметдинов
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ОМПродюсер
Ольга
Максимова
- АВХудожник
Андрей
Васин
- ПНХудожник
Павел
Новиков
- ТБХудожница
Татьяна
Баранова
- ТСХудожница
Татьяна
Смирнова
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- СММонтажёр
Светлана
Маклакова
- ГПОператор
Горан
Павичевич
- РГОператор
Рафик
Галеев
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- ИАКомпозитор
Илья
Андрус
- АБКомпозитор
Александр
Биллион