Великая (сериал, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

«Великая» (2015-2023) — исторический и драматический сериал со звездами российского кино: Юлия Снигирь, Павел Деревянко, Елизавета Боярская и другие.



Сюжет сосредоточен на судьбе Екатерины: будущая императрица приезжает в Россию, чтобы выйти замуж за императора Петра III. Однако вскоре Екатерина осознает, что жизнь в российском дворце далека от ее представлений о романтической сказке. Петр III оказывается полусумасшедшим, нелюбящим мужем и некомпетентным правителем, что побуждает Екатерину задуматься о свержении супруга и о собственном восхождении на престол. Получится ли у юной правительницы, мечтающей о любви, выдержать дворцовые интриги?



Сериал основан на реальных исторических событиях: авторы сценария использовали архивные документы. Смотреть сериал «Великая» 2015 года приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!



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