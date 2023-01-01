Великая (сериал, 2015) смотреть онлайн
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Сюжет
«Великая» (2015-2023) — исторический и драматический сериал со звездами российского кино: Юлия Снигирь, Павел Деревянко, Елизавета Боярская и другие.
Сюжет сосредоточен на судьбе Екатерины: будущая императрица приезжает в Россию, чтобы выйти замуж за императора Петра III. Однако вскоре Екатерина осознает, что жизнь в российском дворце далека от ее представлений о романтической сказке. Петр III оказывается полусумасшедшим, нелюбящим мужем и некомпетентным правителем, что побуждает Екатерину задуматься о свержении супруга и о собственном восхождении на престол. Получится ли у юной правительницы, мечтающей о любви, выдержать дворцовые интриги?
Сериал основан на реальных исторических событиях: авторы сценария использовали архивные документы. Смотреть сериал «Великая» 2015 года приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыИсторические, Русские, Драмы
Рейтинг
- ИЗРежиссёр
Игорь
Зайцев
- СГРежиссёр
Сергей
Гинзбург
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актриса
Елизавета
Боярская
- Актриса
Наталья
Суркова
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актёр
Марк
Богатырев
- Актёр
Сергей
Шакуров
- ИВАктёр
Игорь
Власов
- ФвАктёр
Фитц
ван Том
- Актриса
Кристина
Кучеренко
- Актёр
Роман
Мадянов
- СЮСценарист
Сергей
Юдаков
- АГСценарист
Алексей
Гравицкий
- СВСценарист
Сергей
Волков
- МХСценарист
Марат
Хисяметдинов
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ОМПродюсер
Ольга
Максимова
- АВХудожник
Андрей
Васин
- ПНХудожник
Павел
Новиков
- ТБХудожница
Татьяна
Баранова
- ТСХудожница
Татьяна
Смирнова
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- СММонтажёр
Светлана
Маклакова
- ГПОператор
Горан
Павичевич
- РГОператор
Рафик
Галеев
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- ИАКомпозитор
Илья
Андрус
- АБКомпозитор
Александр
Биллион