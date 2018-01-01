Великая (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

«Великая» 1 сезон — это первая часть российского исторического драматического сериала о жизни Екатерины Великой, которая была выпущена в 2015 году. Сюжет сериала сосредоточен на жизни и правлении Екатерины II, одной из самых известных и влиятельных императриц России. В 1 сезоне роль Екатерины исполняет Юлия Снигирь.



Будущая императрица приезжает в Россию и сразу сталкивается со сложностями: муж практически не испытывает к ней интереса, на принцессу давит правящая императрица, ее окружают только сплетни и интриги двора. Екатерина юна, но она уже сильная и волевая женщина, которая стремится изменить страну, даже сталкиваясь с предательством, любовными интригами и сложными выборами. Получится ли у нее завоевать трон и сделать из России могущественную империю?



Сериал «Великая» выделяется качественной постановкой, красивыми костюмами и декорациями, которые помогают создать атмосферу XVIII века — это один из самых дорогих сериалов в отечественной индустрии. Приглашаем смотреть сериал «Великая» 1 сезон — 1 серия уже ждет вас на Wink!

