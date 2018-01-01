Великая (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
«Великая» 1 сезон — это первая часть российского исторического драматического сериала о жизни Екатерины Великой, которая была выпущена в 2015 году. Сюжет сериала сосредоточен на жизни и правлении Екатерины II, одной из самых известных и влиятельных императриц России. В 1 сезоне роль Екатерины исполняет Юлия Снигирь.
Будущая императрица приезжает в Россию и сразу сталкивается со сложностями: муж практически не испытывает к ней интереса, на принцессу давит правящая императрица, ее окружают только сплетни и интриги двора. Екатерина юна, но она уже сильная и волевая женщина, которая стремится изменить страну, даже сталкиваясь с предательством, любовными интригами и сложными выборами. Получится ли у нее завоевать трон и сделать из России могущественную империю?
Сериал «Великая» выделяется качественной постановкой, красивыми костюмами и декорациями, которые помогают создать атмосферу XVIII века — это один из самых дорогих сериалов в отечественной индустрии. Приглашаем смотреть сериал «Великая» 1 сезон — 1 серия уже ждет вас на Wink!
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
Рейтинг
- ИЗРежиссёр
Игорь
Зайцев
- СГРежиссёр
Сергей
Гинзбург
- Актриса
Юлия
Снигирь
- Актриса
Елизавета
Боярская
- Актриса
Наталья
Суркова
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актёр
Марк
Богатырев
- Актёр
Сергей
Шакуров
- ИВАктёр
Игорь
Власов
- ФвАктёр
Фитц
ван Том
- Актриса
Кристина
Кучеренко
- Актёр
Роман
Мадянов
- СЮСценарист
Сергей
Юдаков
- АГСценарист
Алексей
Гравицкий
- СВСценарист
Сергей
Волков
- МХСценарист
Марат
Хисяметдинов
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ОМПродюсер
Ольга
Максимова
- АВХудожник
Андрей
Васин
- ПНХудожник
Павел
Новиков
- ТБХудожница
Татьяна
Баранова
- ТСХудожница
Татьяна
Смирнова
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- СММонтажёр
Светлана
Маклакова
- ГПОператор
Горан
Павичевич
- РГОператор
Рафик
Галеев
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- ИАКомпозитор
Илья
Андрус
- АБКомпозитор
Александр
Биллион