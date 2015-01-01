Великая. Серия 2
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Великая (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.42015, Великая. Серия 2
Драмы, Русские16+

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Сюжет

Российский исторический сериал с Юлией Снигирь в роли императрицы Екатерины II. Сюжет охватывает почти 20 лет, прошедших с момента приезда Августы Фредерики Ангальт-Цербстской в Россию в статусе невесты Петра III до ее восхождения на престол, и во всей красе показывает дворцовые интриги.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Русские, Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Великая»

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