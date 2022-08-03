Вдовец (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
8.72014, Вдовец. Серия 2
Мелодрама12+
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О сериале
Вере катастрофически не везет в личной жизни. Мужчины не влюбляются в героиню, а переваливают на ее плечи все тяготы и заботы, и вскоре бросают. После ухода второго мужа, Вера, пытаясь отвлечься от тоски, отправляется на курорт. На море она знакомится с веселой и беззаботной Аленой и ее маленьким сыном. Но радость оказывается недолгой – во время шторма с новыми друзьями случается страшная трагедия.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- БРРежиссёр
Борис
Рабей
- ЕРАктриса
Елена
Радевич
- Актёр
Павел
Трубинер
- ДПАктёр
Дмитрий
Полунин
- Актриса
Екатерина
Олькина
- ДЯАктёр
Дмитрий
Ячевский
- СЛАктриса
Саша
Лебедева
- АНАктёр
Александр
Никольский
- Актриса
Екатерина
Аликина
- ЕКАктриса
Екатерина
Клочкова
- МСАктриса
Мария
Свирид
- ГССценарист
Ганна
Слуцки
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ИППродюсер
Илья
Папернов
- ККХудожница
Кристина
Козловская
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- ВВОператор
Владимир
Володин
- ДНКомпозитор
Денис
Новиков