Вере катастрофически не везет в личной жизни. Мужчины не влюбляются в героиню, а переваливают на ее плечи все тяготы и заботы, и вскоре бросают. После ухода второго мужа, Вера, пытаясь отвлечься от тоски, отправляется на курорт. На море она знакомится с веселой и беззаботной Аленой и ее маленьким сыном. Но радость оказывается недолгой – во время шторма с новыми друзьями случается страшная трагедия.

