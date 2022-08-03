Вдовец. Серия 2
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Вдовец (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.72014, Вдовец. Серия 2
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вере катастрофически не везет в личной жизни. Мужчины не влюбляются в героиню, а переваливают на ее плечи все тяготы и заботы, и вскоре бросают. После ухода второго мужа, Вера, пытаясь отвлечься от тоски, отправляется на курорт. На море она знакомится с веселой и беззаботной Аленой и ее маленьким сыном. Но радость оказывается недолгой – во время шторма с новыми друзьями случается страшная трагедия.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Вдовец»