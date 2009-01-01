Варенька. Испытание любви. Серия 5
Wink
Сериалы
Варенька
Испытание любви
5-я серия

Варенька (сериал, 2009) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

9.22009, Варенька. Испытание любви. Серия 5
Мелодрамы18+

Сезоны и серии

Испытание любви

Сюжет

Варенька – героиня уже известная зрителям по одноименному телефильму. Молодая очаровательная провинциалка с двумя детьми Машей и Сашей встретила своего прекрасного принца, бизнесмена Александра, и собирается за него замуж. Но злодеяния завистников рушат ее планы – Александр становится жертвой спланированного дорожного происшествия и попадает в больницу в крайне тяжелом состоянии. По роковому совпадению к Александру приезжает погостить его сестра Эльвира, с которой он был в ссоре и не виделся много лет.

Сериал Варенька 1 сезон 5 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

4.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Варенька»