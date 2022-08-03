В июне 1941. Серия 4
В июне 1941
1-й сезон
4-я серия

В июне 1941 (сериал, 2008) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2008, В июне 1941. Серия 4
Боевик, Военный12+

О сериале

Лейтенант Буров возвращается из увольнения на белорусскую погранзаставу «Дамба», окруженную немецкими войсками и поляками-русофобами, которые отказываются помогать советским солдатам. Герою суждено пережить и личную драму – отец его возлюбленной Ханны ненавидит Бурова, как и всех русских.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Боевик, Драма
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.1 IMDb

