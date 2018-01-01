В июне 1941 (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

Wink
В июне 1941
2008, В июне 1941. Сезон 1 4 серии
Боевик, Драма12+

О сериале

Лейтенант Буров возвращается из увольнения на белорусскую погранзаставу «Дамба», окруженную немецкими войсками и поляками-русофобами, которые отказываются помогать советским солдатам. Герою суждено пережить и личную драму – отец его возлюбленной Ханны ненавидит Бурова, как и всех русских.

Страна
Беларусь, Россия
Жанр
Военный, Боевик, Драма

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

