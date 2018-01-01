В июне 1941 (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

WinkДетямВ июне 19411-й сезон
Боевик, Драма12+
Лейтенант Буров возвращается из увольнения на белорусскую погранзаставу «Дамба», окруженную немецкими войсками и поляками-русофобами, которые отказываются помогать советским солдатам. Герою суждено пережить и личную драму – отец его возлюбленной Ханны ненавидит Бурова, как и всех русских.
6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb
- АФРежиссёр
Александр
Франскевич-Лайе
- Актёр
Сергей
Безруков
- РЯАктёр
Ростислав
Янковский
- МГАктриса
Магдалена
Гурска
- Актёр
Павел
Делонг
- ВБАктёр
Виталий
Безруков
- ВЯАктёр
Владимир
Янковский
- МКАктёр
Михаил
Калиничев
- АФАктёр
Александр
Франскевич-Лайе
- АПАктриса
Алеся
Пуховая
- РМАктёр
Рафаэль
Мукаев
- САСценарист
Сергей
Ашкенази
- Сценарист
Станислав
Говорухин
- АФСценарист
Александр
Франскевич-Лайе
- ГШСценарист
Глеб
Шпригов
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Попков
- АХХудожник
Александр
Холодцов
- НИОператор
Николай
Ивасив
- АЗКомпозитор
Александр
Зацепин
- ВСКомпозитор
Владимир
Сивицкий