В июне 1941
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В июне 1941

В июне 1941 (сериал, 2008) смотреть онлайн

2008, В июне 1941 1 сезон
Боевики, Русские12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Лейтенант Буров возвращается из увольнения на белорусскую погранзаставу «Дамба», окруженную немецкими войсками и поляками-русофобами, которые отказываются помогать советским солдатам. Герою суждено пережить и личную драму – отец его возлюбленной Ханны ненавидит Бурова, как и всех русских.

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Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «В июне 1941»

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