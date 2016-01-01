WinkСериалыУлыбка лиса1-й сезон3-я серия
Улыбка лиса (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
2016, Улыбка лиса. Серия 3
Детективы, Мелодрамы12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
После института Татьяна вышла замуж за однокурсника по прозвищу Балагур. Десять лет она счастливо растила сына и занималась хозяйством. Но вот, после очередной встречи однокурсников муж объявляет Тане, что хочет жениться на другой. Татьяна переезжает к матери, а несколько дней спустя, вернувшись в дом мужа за вещами, обнаруживает Балагура мертвым.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ИДРежиссёр
Игорь
Драка
- АВАктриса
Алиса
Варова
- АНАктёр
Алексей
Нилов
- Актёр
Михаил
Тарабукин
- ГСАктриса
Галина
Сумина
- ТТАктриса
Татьяна
Тузова
- ММАктёр
Максим
Меркулов
- АЛАк�тёр
Артур
Литвинов
- СРАктёр
Сергей
Рыбин
- ВКАктёр
Валентин
Кузнецов
- ДЧАктёр
Даниэль
Черныш
- ИВСценарист
Инна
Васильева
- ВССценарист
Вера
Смирнова
- МЧСценарист
Марина
Чудина
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ЕКПродюсер
Елена
Кудряшова
- СКПродюсер
Светлана
Комиссарчик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ЕМХудожница
Екатерина
Миллер
- СЗМонтажёр
Сергей
Завьялов
- АВОператор
Александр
Ваталев
- АМКомпозитор
Артур
Мкртчян