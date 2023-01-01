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Улыбка лиса
Актёры и съёмочная группа сериала «Улыбка лиса»

Актёры и съёмочная группа сериала «Улыбка лиса»

Режиссёры

Игорь Драка

Игорь Драка

Режиссёр

Актёры

Алиса Варова

Алиса Варова

АктрисаТатьяна Головина (Бэль)
Алексей Нилов

Алексей Нилов

АктёрВалерий Дмитриевич Головин
Михаил Тарабукин

Михаил Тарабукин

АктёрПавел Балагуров (Балагур)
Галина Сумина

Галина Сумина

АктрисаЛиза Ракитина (Фея)
Татьяна Тузова

Татьяна Тузова

АктрисаНина (Пышка)
Максим Меркулов

Максим Меркулов

АктёрДенис Павлов (Академик)
Артур Литвинов

Артур Литвинов

АктёрВильгельм Берг (Кюхля)
Сергей Рыбин

Сергей Рыбин

Актёркриминалист
Валентин Кузнецов

Валентин Кузнецов

АктёрИван Портновский (Портос)
Даниэль Черныш

Даниэль Черныш

АктёрДжонави Сибалес (Джо)

Сценаристы

Инна Васильева

Инна Васильева

Сценарист
Вера Смирнова

Вера Смирнова

Сценарист
Марина Чудина

Марина Чудина

Сценарист

Продюсеры

Родион Павлючик

Родион Павлючик

Продюсер
Елена Кудряшова

Елена Кудряшова

Продюсер
Светлана Комиссарчик

Светлана Комиссарчик

Продюсер
Игорь Марин

Игорь Марин

Продюсер

Художники

Екатерина Миллер

Екатерина Миллер

Художница

Монтажёры

Сергей Завьялов

Сергей Завьялов

Монтажёр

Операторы

Александр Ваталев

Александр Ваталев

Оператор

Композиторы

Артур Мкртчян

Артур Мкртчян

Композитор