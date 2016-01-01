Улыбка лиса. Серия 2
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Улыбка лиса (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

2016, Улыбка лиса. Серия 2
Детективы, Мелодрамы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

После института Татьяна вышла замуж за однокурсника по прозвищу Балагур. Десять лет она счастливо растила сына и занималась хозяйством. Но вот, после очередной встречи однокурсников муж объявляет Тане, что хочет жениться на другой. Татьяна переезжает к матери, а несколько дней спустя, вернувшись в дом мужа за вещами, обнаруживает Балагура мертвым.

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Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Улыбка лиса»

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