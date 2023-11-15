Москвичка Ольга Подольская приезжает в белорусскую глубинку для встречи с пребывающим на отдыхе отцом, но обнаруживает, что он пропал. Тем временем в лесу охотники находят изуродованный труп местного браконьера. Милиция не может определить кто убийца – зверь или человек. Следствию помогает управляющий охотничьей базы Харченко, старый знакомый Олиного отца. Саму Ольгу преследуют бандиты, требующие какой-то предмет. Ольге по долгу службы пытается помочь лейтенант Качура.



Кроме того, из Москвы приезжает любовница Дмитрия Подольского – Катя Балашова. Вскоре в лесу обнаруживают труп профессора Подольского, но Ольга упрямо заявляет, что это не ее отец. Она продолжает поиски и находит свидетеля, который видел ее отца живым. Но тут ее арестовывают за зверское убийство Балашовой. Желая все раскрыть, Ольга, улучив момент, сбегает из-под стражи.

