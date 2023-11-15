Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты (сериал, 2010) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Москвичка Ольга Подольская приезжает в белорусскую глубинку для встречи с пребывающим на отдыхе отцом, но обнаруживает, что он пропал. Тем временем в лесу охотники находят изуродованный труп местного браконьера. Милиция не может определить кто убийца – зверь или человек. Следствию помогает управляющий охотничьей базы Харченко, старый знакомый Олиного отца. Саму Ольгу преследуют бандиты, требующие какой-то предмет. Ольге по долгу службы пытается помочь лейтенант Качура.
Кроме того, из Москвы приезжает любовница Дмитрия Подольского – Катя Балашова. Вскоре в лесу обнаруживают труп профессора Подольского, но Ольга упрямо заявляет, что это не ее отец. Она продолжает поиски и находит свидетеля, который видел ее отца живым. Но тут ее арестовывают за зверское убийство Балашовой. Желая все раскрыть, Ольга, улучив момент, сбегает из-под стражи.
Рейтинг
- ИЧРежиссёр
Игорь
Четвериков
- Актриса
Карина
Андоленко
- Актёр
Павел
Харланчук
- БПАктёр
Борис
Полунин
- ИСАктёр
Игорь
Сигов
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- СЖАктёр
Сергей
Журавель
- ВСАктёр
Вячеслав
Солодилов
- АКАктриса
Алёна
Козырева
- АТАктёр
Александр
Ткаченок
- КСАктёр
Коля
Спиридонов
- ВЗСценарист
Валентин
Залужный
- ЛПХудожник
Леонид
Прудников
- ААОператор
Александр
Абадовский
- ВСКомпозитор
Владимир
Сивицкий