Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты
1-й сезон
3-я серия

Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты (сериал, 2010) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.62010, Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты. Сезон 1. Серия 3
Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Москвичка Ольга Подольская приезжает в белорусскую глубинку для встречи с пребывающим на отдыхе отцом, но обнаруживает, что он пропал. Тем временем в лесу охотники находят изуродованный труп местного браконьера. Милиция не может определить кто убийца – зверь или человек. Следствию помогает управляющий охотничьей базы Харченко, старый знакомый Олиного отца. Саму Ольгу преследуют бандиты, требующие какой-то предмет. Ольге по долгу службы пытается помочь лейтенант Качура.

Кроме того, из Москвы приезжает любовница Дмитрия Подольского – Катя Балашова. Вскоре в лесу обнаруживают труп профессора Подольского, но Ольга упрямо заявляет, что это не ее отец. Она продолжает поиски и находит свидетеля, который видел ее отца живым. Но тут ее арестовывают за зверское убийство Балашовой. Желая все раскрыть, Ольга, улучив момент, сбегает из-под стражи.

Страна
Беларусь
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты»