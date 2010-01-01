Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты
1-й сезон
1-я серия

Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты (сериал, 2010) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.52010, Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты. Сезон 1. Серия 1
Детективы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Москвичка Ольга Подольская приезжает в белорусскую глубинку для встречи с пребывающим на отдыхе отцом, но обнаруживает, что он пропал. Тем временем в лесу охотники находят изуродованный труп местного браконьера. Милиция не может определить кто убийца – зверь или человек. Следствию помогает управляющий охотничьей базы Харченко, старый знакомый Олиного отца. Саму Ольгу преследуют бандиты, требующие какой-то предмет. Ольге по долгу службы пытается помочь лейтенант Качура.

Кроме того, из Москвы приезжает любовница Дмитрия Подольского – Катя Балашова. Вскоре в лесу обнаруживают труп профессора Подольского, но Ольга упрямо заявляет, что это не ее отец. Она продолжает поиски и находит свидетеля, который видел ее отца живым. Но тут ее арестовывают за зверское убийство Балашовой. Желая все раскрыть, Ольга, улучив момент, сбегает из-под стражи.

Сериал Участок лейтенанта Качуры 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Беларусь
Качество
SD
Жанры
Детективы

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты»

Всё