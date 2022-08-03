Убийство на троих (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Приехав на выходные в санаторий, подруги знакомятся с Ольгой и случайно забирают ее книгу. В тот же день они находят в номере труп неизвестного мужчины, а Ольга исчезает. Наши героини возвращаются домой. Некоторое время спустя у всех трех дам появляются поклонники, и они постепенно догадываются, что эти трое воздыхателей – один и тот же человек.

