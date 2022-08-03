Убийство на троих (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
9.02015, Убийство на троих. Серия 2
Детектив, Комедия12+
Приехав на выходные в санаторий, подруги знакомятся с Ольгой и случайно забирают ее книгу. В тот же день они находят в номере труп неизвестного мужчины, а Ольга исчезает. Наши героини возвращаются домой. Некоторое время спустя у всех трех дам появляются поклонники, и они постепенно догадываются, что эти трое воздыхателей – один и тот же человек.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- АПРежиссёр
Антон
Павлючик
- Актриса
Алла
Юганова
- ЕКАктриса
Екатерина
Копанова
- Актриса
Юлия
Такшина
- Актриса
Анна
Пескова
- Актёр
Александр
Макогон
- АНАктёр
Алексей
Нилов
- ГПАктёр
Георгий
Пицхелаури
- АШАктёр
Аркадий
Шароградский
- АМАктёр
Артур
Мкртчян
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- ЕКСценарист
Евгений
Куратов
- ВФСценарист
Вадим
Фоминых
- НАСценарист
Наталья
Александрова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- СКОператор
Степан
Коваленко
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков