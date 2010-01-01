Тюдоры. Сезон 4. Серия 6
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Тюдоры
4-й сезон
6-я серия

Тюдоры (сериал, 2010) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

9.12010, The Tudors 4.6
Драма, Военный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Король провозглашает новый указ, который восстанавливает права наследия трона его двух дочерей — принцессы Елизаветы и Марии.

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Страна
США, Ирландия, Великобритания, Канада
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тюдоры»