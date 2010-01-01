Тюдоры (сериал, 2010) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Король Генрих узнает, что его друзья — король Франциск и Чарльз Брендон умирают. Генриха посещают призраки его бывших жен, а художник Ханс Хольбейн пишет последний портрет Генриха.



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