Тюдоры. Сезон 2. Серия 7
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Тюдоры
2-й сезон
7-я серия

Тюдоры (сериал, 2008) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

9.12008, The Tudors 2.7
Драмы, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Английская Реформация под руководством Томаса Кромвеля в полном разгаре.Генрих наносит незапланированный визит к старому другу, Сэру Джону Сеймору. Анна Болейн говорит своему отцу, что беременна сыном.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тюдоры»