Тюдоры (сериал, 2008) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Сюжет

Английская Реформация под руководством Томаса Кромвеля в полном разгаре.Генрих наносит незапланированный визит к старому другу, Сэру Джону Сеймору. Анна Болейн говорит своему отцу, что беременна сыном.



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