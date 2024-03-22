Цирк! (сериал, 2024) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

Цирк!. Сезон 1. Серия 8
9.12024
Комедия, Приключения16+

Трое парней отправляются на исправительные работы в цирк, где их отношение к жизни и окружающим изменится кардинальным образом. Цирковая комедия с молодыми артистами, трюками и настоящими зверями от дрессировщика Эдгарда Запашного.

Детдомовец Тимофей, ловелас Сева и маменькин сынок Валик попадают в цирк, но вовсе не для развлечения. Каждый из них по-своему провинился, и всех троих отправили на исправительные работы. В цирке им скучать не придется. Ребятам предстоит найти общий язык с цирковыми артистами, отыскать сбежавшего слона, помочь фокуснику в его опасных номерах, летать под куполом и уносить ноги от тигра и медведя. Кто-то из трех разгильдяев найдет настоящих друзей, а кто-то — возлюбленную, но с появлением в их жизни цирка они точно уже не будут прежними.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

7.9 КиноПоиск

