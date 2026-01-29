Три плюс три (сериал, 2025) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Невероятное стечение обстоятельств сводит две семьи с необычной судьбой. Теплое драмеди «Три плюс три» — сериал с Владиславом Ветровым о любви, которая сильнее всех обстоятельств.



В маленький туристический городок возвращается писатель Антон Павлович Клячев, выпустивший ровно одну известную книгу — детскую повесть «Пельмешка Лёнька». Местные ему не очень-то рады, а родной сын, кузнец Леонид, вообще не хочет иметь дел с отцом из-за старой обиды. Внук Антона Павловича, спасатель с необычным именем Прометей, напротив, готов помогать деду во всем, однако его куда больше занимают чувства к обворожительной Юле, уличной художнице с репутацией мошенницы. Тем временем Леонид безнадежно влюбился в Свету — экскурсовода, водящую туристов мимо его кузницы. Прометей и Леонид еще не знают, что Света и Юля — это дочь и внучка пробивной таксистки Валентины, с которой Антон Павлович давным-давно изменил своей жене.



К чему приведет этот причудливый клубок отношений, поведает комедийный сериал «Три плюс три» (2025).


