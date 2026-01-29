Три плюс три (сериал, 2025) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 16+28 мин
Три плюс три
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+24 мин
Три плюс три
Сезон 1 Серия 2
- 16+24 мин
Три плюс три
Сезон 1 Серия 3
- 16+24 мин
Три плюс три
Сезон 1 Серия 4
- 16+24 мин
Три плюс три
Сезон 1 Серия 5
- 16+24 мин
Три плюс три
Сезон 1 Серия 6
- 16+24 мин
Три плюс три
Сезон 1 Серия 7
- 16+25 мин
Три плюс три
Сезон 1 Серия 8
- 16+24 мин
Три плюс три
Сезон 1 Серия 9
- 16+24 мин
Три плюс три
Сезон 1 Серия 10
- 16+24 мин
Три плюс три
Сезон 1 Серия 11
- 16+24 мин
Три плюс три
Сезон 1 Серия 12
- 16+24 мин
Три плюс три
Сезон 1 Серия 13
- 16+24 мин
Три плюс три
Сезон 1 Серия 14
- 16+24 мин
Три плюс три
Сезон 1 Серия 15
- 16+26 мин
Три плюс три
Сезон 1 Серия 16
О сериале
Невероятное стечение обстоятельств сводит две семьи с необычной судьбой. Теплое драмеди «Три плюс три» — сериал с Владиславом Ветровым о любви, которая сильнее всех обстоятельств.
В маленький туристический городок возвращается писатель Антон Павлович Клячев, выпустивший ровно одну известную книгу — детскую повесть «Пельмешка Лёнька». Местные ему не очень-то рады, а родной сын, кузнец Леонид, вообще не хочет иметь дел с отцом из-за старой обиды. Внук Антона Павловича, спасатель с необычным именем Прометей, напротив, готов помогать деду во всем, однако его куда больше занимают чувства к обворожительной Юле, уличной художнице с репутацией мошенницы. Тем временем Леонид безнадежно влюбился в Свету — экскурсовода, водящую туристов мимо его кузницы. Прометей и Леонид еще не знают, что Света и Юля — это дочь и внучка пробивной таксистки Валентины, с которой Антон Павлович давным-давно изменил своей жене.
К чему приведет этот причудливый клубок отношений, поведает комедийный сериал «Три плюс три» (2025). Вы найдете его в нашем онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Грибанов
- АСАктриса
Александра
Соловьева
- ВСАктёр
Вадим
Соснин
- Актёр
Владислав
Ветров
- Актёр
Алексей
Розин
- УПАктриса
Ульяна
Перетолчина
- ВССценарист
Василий
Смолин
- Сценарист
Татьяна
Гончарова
- ААСценарист
Акоб
Авагян
- НАСценарист
Нжде
Айрапетян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- АКХудожник
Александр
Ким
- ЕМХудожница
Евгения
Малай
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- Композитор
Станислав
Беккер