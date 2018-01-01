Wink
Три плюс три
Актёры и съёмочная группа сериала «Три плюс три»

Актёры и съёмочная группа сериала «Три плюс три»

Режиссёры

Дмитрий Грибанов

Режиссёр

Актёры

Александра Соловьева

АктрисаЮля Ларина
Вадим Соснин

АктёрПрометей Клячев
Владислав Ветров

АктёрАнтон Павлович Клячев
Алексей Розин

АктёрЛеонид Клячев
Ульяна Перетолчина

Актрисабухгалтерша

Сценаристы

Василий Смолин

Сценарист
Татьяна Гончарова

Сценарист
Акоб Авагян

Сценарист
Нжде Айрапетян

Сценарист

Продюсеры

Виталий Шляппо

Продюсер
Эдуард Илоян

Продюсер
Денис Жалинский

Продюсер
Алексей Троцюк

Продюсер

Художники

Александр Ким

Художник
Евгения Малай

Художница

Монтажёры

Дмитрий Сморчков

Монтажёр
Антон Полковников

Монтажёр

Композиторы

Станислав Беккер

Композитор