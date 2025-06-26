Тещины блины (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Света и Дима живут в чудесном городке Блинове, на Золотом кольце.Им - около тридцати, у них – семилетний Санька и полугодовалая Леночка. У мамы Светы, Ольги Николаевны, пятидесятилетней одинокой красавицы – артель производства керамики для туристов. Света работает там же – рисует приволжские орнаменты для чашек-плошек.
Дима – талантливый повар. Но, в очередной раз, остался без работы: его кулинарные изыски и борьба с нарушениями качества и количества продуктов, ко двору не приходятся. Характер у Димы легкий: он по-прежнему кормит ораву друзей блинами и мечтает о ресторане на берегу Волги. А Света устала от безденежья и нестабильности. И Ольга зятя не жалует: не такого мужа-романтика хотела она для своей дочки. Вот хоть Петька – одноклассник: юрист, на иномарке разъезжает…
И вот, когда семейная лодка почти разбилась о быт, Света выигрывает в лотерею три миллиона! И… не говорит об этом мужу… Ольга одобряет: «молодец! Бросай его, с таким стартовым капиталом и без мужика не пропадешь!». Но Света делает неожиданный ход. Все выигранные деньги она… вкладывает в покупку помещения для ресторана. Петр, по Светиной просьбе, представляется владельцем бизнеса, и приглашает Диму на работу шеф-поваром. Петр решает порадовать местное население и заезжих иностранных туристов высокой итальянской кухней и прочими «фрикасе из бумбараса».
Рейтинг
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- ИЛАктриса
Ирина
Ларионова
- Актёр
Яков
Шамшин
- АЮАктёр
Антон
Юрьев
- ОЖАктёр
Олег
Жаков
- НСАктриса
Наталия
Солдатова
- Актриса
Оксана
Сташенко
- АКАктёр
Андрей
Кошевой
- Актёр
Александр
Ратников
- ЕДАктриса
Елена
Донина
- ТЗАктриса
Татьяна
Захарова
- НПСценарист
Наталия
Павловская
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ЛИКомпозитор
Леонид
Иновлоцкий