Тещины блины (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Света и Дима живут в чудесном городке Блинове, на Золотом кольце.Им - около тридцати, у них – семилетний Санька и полугодовалая Леночка. У мамы Светы, Ольги Николаевны, пятидесятилетней одинокой красавицы – артель производства керамики для туристов. Света работает там же – рисует приволжские орнаменты для чашек-плошек.



Дима – талантливый повар. Но, в очередной раз, остался без работы: его кулинарные изыски и борьба с нарушениями качества и количества продуктов, ко двору не приходятся. Характер у Димы легкий: он по-прежнему кормит ораву друзей блинами и мечтает о ресторане на берегу Волги. А Света устала от безденежья и нестабильности. И Ольга зятя не жалует: не такого мужа-романтика хотела она для своей дочки. Вот хоть Петька – одноклассник: юрист, на иномарке разъезжает…



И вот, когда семейная лодка почти разбилась о быт, Света выигрывает в лотерею три миллиона! И… не говорит об этом мужу… Ольга одобряет: «молодец! Бросай его, с таким стартовым капиталом и без мужика не пропадешь!». Но Света делает неожиданный ход. Все выигранные деньги она… вкладывает в покупку помещения для ресторана. Петр, по Светиной просьбе, представляется владельцем бизнеса, и приглашает Диму на работу шеф-поваром. Петр решает порадовать местное население и заезжих иностранных туристов высокой итальянской кухней и прочими «фрикасе из бумбараса».

