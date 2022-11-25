Эта серия пока недоступна
Территория (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Мрачный нуар в стиле «Настоящего детектива» в декорациях российского провинциального городка. В главных ролях – Петр Федоров и Кирилл Пирогов. Маленький город потрясает серия особо жестоких убийств. Чтобы разобраться в происходящем, сюда из Москвы прибывает эксцентричный следователь по кличке Савва. Помогать ему должен сотрудник местной полиции Андрей. Ранее он входил в следственную группу, расследовавшую дело, но все остальные члены которой погибли. Теперь многие жители подозревают, что сам Андрей причастен к преступлениям. Ни московский детектив, ни местный оперативник не в восторге от предстоящего сотрудничества, но только вместе они могут докопаться до истины. Кто стоит за убийствами, узнаете, посмотрев сериал 2017 года «Территория», доступный онлайн и в хорошем качестве в видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ВБРежиссёр
Вано
Бурдули
- Актёр
Кирилл
Пирогов
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актёр
Роман
Маякин
- Актёр
Игорь
Черневич
- ВЦАктёр
Виктор
Цекало
- Актёр
Игорь
Жижикин
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Марцинкевич
- ТБАктёр
Тимур
Бадалбейли
- Актриса
Евгения
Ивашова
- ЯМАктриса
Янина
Мелехова
- КССценарист
Константин
Сухарьков
- ВДСценарист
Вячеслав
Дурненков
- ВБСценарист
Вано
Бурдули
- Продюсер
Александр
Цекало
- Продюсер
Нелли
Яралова
- АРПродюсер
Александра
Ремизова
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДБХудожник
Денис
Бауэр
- УПХудожница
Ульяна
Полянская
- АИМонтажёр
Александр
Иванов
- ЭМОператор
Эдуард
Мошкович
- РОКомпозитор
Райан
Оттер