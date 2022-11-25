Территория (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Мрачный нуар в стиле «Настоящего детектива» в декорациях российского провинциального городка. В главных ролях – Петр Федоров и Кирилл Пирогов. Маленький город потрясает серия особо жестоких убийств. Чтобы разобраться в происходящем, сюда из Москвы прибывает эксцентричный следователь по кличке Савва. Помогать ему должен сотрудник местной полиции Андрей. Ранее он входил в следственную группу, расследовавшую дело, но все остальные члены которой погибли. Теперь многие жители подозревают, что сам Андрей причастен к преступлениям. Ни московский детектив, ни местный оперативник не в восторге от предстоящего сотрудничества, но только вместе они могут докопаться до истины. Кто стоит за убийствами, узнаете, посмотрев сериал 2017 года «Территория», доступный онлайн и в хорошем качестве в видеосервисе Wink.

