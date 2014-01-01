WinkСериалыТайный город1-й сезон8-я серия
7.32014, Тайный город. Сезон 1. Серия 8
Фэнтези16+
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Тайный город (сериал, 2014) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Ведьмы, оборотни… Наши предки преследовали их и беспощадно уничтожали. Но потомки этих исчезнувших цивилизаций и сейчас обитают в магическом Тайном городе, который много тысяч лет существует на терр�итории Москвы и сокрыт от глаз обычных людей защитными чарами. Но некоторым все же удастся в него заглянуть, и даже — освоиться в Тайном Городе.
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
4.7 IMDb
- Режиссёр
Александр
Мохов
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Игорь
Жижикин
- Актриса
Александра
Флоринская
- ЕТАктриса
Елена
Ташаева
- Актёр
Александр
Мохов
- ИИАктёр
Илья
Исаев
- Актриса
Юлия
Такшина
- Актёр
Михаил
Горевой
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- Актёр
Сергей
Бадюк
- ВЕСценарист
Виктория
Евсеева
- ВПСценарист
Вадим
Панов
- ВАПродюсер
Виктор
Алисов
- ГМПродюсер
Геннадий
Меркулов
- ГППродюсер
Грант
Палагаев
- ЕБХудожник
Евгений
Бюрчиев
- ОПМонтажёр
Ольга
Петрусевич
- СНОператор
Сергей
Некрасов
- АХКомпозитор
Алекс
Харламов