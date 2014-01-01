Тайный город. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Тайный город
1-й сезон
4-я серия
7.32014, Тайный город. Сезон 1. Серия 4
Фэнтези16+

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Тайный город (сериал, 2014) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Ведьмы, оборотни… Наши предки преследовали их и беспощадно уничтожали. Но потомки этих исчезнувших цивилизаций и сейчас обитают в магическом Тайном городе, который много тысяч лет существует на территории Москвы и сокрыт от глаз обычных людей защитными чарами. Но некоторым все же удастся в него заглянуть, и даже — освоиться в Тайном Городе.

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Страна
Россия
Жанр
Фэнтези
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайный город»