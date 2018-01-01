чат",open:"Открыть чат"},close:"Закрыть",code:{copy:"Скопировать",enter:"Ввести код",resend:"Отправить код повторно",send:"Отправить код"},collections:{view_all:"Смотреть все подборки"},complete:"Завершить",confirm:"Подтвердить",connect:"Подключить",connecting:"Подключение",continue:"Продолжить",create:"Создать",create_profile:"Создать профиль",device:{change:"Заменить устройство",remove:"Удалить устройство"},disable:"Отключить",download:"Скачать",edit:"Редактировать",enter:"Войти",exit:"Выйти",favorites:{go_to:"Перейти в избранное"},filter:{clear:"Очистить фильтр"},forth:"Вперёд",go_to:"Перейти",hide:"Скрыть",input:{cancel:"Отменить ввод"},locations:{select:"Выбрать регион"},logout:"Выйти из аккаунта",main:{go_back_to:"Вернуться на главную страницу",go_to:"Перейти на главную"},menu:{close:"Закрыть меню",open:"Открыть меню"},movie:{go_to:"Перейти к фильму",select:"Выбрать фильм"},movies:{watch:"Смотреть фильмы"},next:"Далее",not_purchased:{hide:"Скрыть не купленные",show:"Показать не купленные"},open:"Открыть",pause:"Пауза",payment:{top_up_account:"Пополнить счет"},phone:{add:"Добавить номер"},pin:{change:"Изменить ПИН-код",reset:"Я не помню свой ПИН-код",set:"Установить ПИН-код"},poll:{completed:"Опрос пройден",take:"Пройти опрос"},profile:{add:"Добавить профиль",change:"Сменить профиль",remove:"Удалить профиль"},rating:{change:"Изменить оценку",set:"Поставить оценку",unset:"Сбросить оценку"},refuse:"Отказаться",reminder:{add:"Добавить напоминание",remove:"Удалить напоминание"},remove:"Удалить",reset:"Сбросить",restore:"Восстановить",results:{show:"Показать результаты"},save:"Сохранить",search:"Найти",select:"Выбрать",send:"Отправить",service:{connect:"Подключить подписку",select:"Выбрать подписку"},share:"Поделиться",sing:"Петь",skip:"Пропустить",sort:"Сортировать",trailer:{watch:"Смотреть трейлер"},try_again:"Попробовать еще раз",tune:"Настроить",tv:{connect:"Подключить ТВ"},unlock:"Разблокировать",up:"Наверх",watch:"Смотреть",watch_free:"Смотреть бесплатно"},bank_card:{action:{add:"Добавить банковскую карту",remove:"Удалить карту",set_main:"Назначить основной картой"},error:{date_cvc:"Дата и CVC2 / CVV введены неверно",default:"Операция отклонена. Проверьте введённые данные, достаточность средств на карте и повторите операцию.",number_cvc:"Номер карты и CVC2 / CVV введены неверно",number_date:"Номер карты и дата введены неверно"},input:{cvc:{validate:"CVC2 / CVV введен неверно"},date:{placeholder:"Срок действия",validate:"Дата введена неверно"},number:{placeholder:"Номер карты",validate:"Номер карты введен неверно"}},label:{default:"Банковская карта",main:"Основная карта",new:"Новая карта",number:"Номер карты"},notification:{remove_with_service:{message:"Карту нельзя удалить пока у вас есть активные подписки или активированный промокод"},set_main:{message:"Основная карта будет изменена в ближайшее время"}}},component:{accordion:{toggle:{aria_label:"Развернуть/свернуть"}},account_summary:{personal_account:"Лицевой счет {number}",refill_amount:"Рекомендуемая сумма для пополнения:"},action_certificate:{text:"Активировать сертификат"},action_download:{text:"Загрузить на устройство"},action_favorite:{aria_label:{add:"В избранное",added:"В избранном"},text:{add:"Добавить в избранное",added:"Добавлено в избранное"}},action_joint_viewing:{aria_label:"Смотри с друзьями",text:"Смотри с друзьями"},action_share:{text:"Поделиться с друзьями"},android_app_banner:{caption:"Смотрите {sitename} в удобном приложении!"},auth_features_list:{advanced_tv:"Продвинутое телевидение",loadable:"Загрузка фильмов, сериалов в приложениях",multi_devices:"{count} устройств одновременно",parental_control:"Родительский контроль",profiles:"Индивидуальные профили",smart_recommendations:"Умная система рекомендаций"},banner:{advertiser:"Реклама. Рекламодатель {owner}. erid: {token}"},button_resend_code:{action:{request_after:"Отправить код повторно можно через {time}"}},card_episode:{subtitle:"Сезон {season} Серия {episode}"},card:{status:{is_viewed:"Просмотрено",live:"Сейчас в эфире",min:"{min} мин",min_left:"ещё {min} мин",soon:"Скоро"}},certificate_card_activation_text:{expired:"Срок действия сертификата истек",future_period:"Можно активировать с {start_date} по {end_date}",in_period:"Можно активировать до {date}"},certificate_card:{desc:"на фильм",name:{default:"Сертификат",empty:"Место для твоего сертификата"},published:{info:{subtitle:"Вы можете купить любое кино бесплатно в заданный период",title:"Активен c {start_date} по {end_date}"}}},channel_detail_buttons:{subtitle:{purchase_by_service:"Просмотр ТВ-канала будет доступен после покупки подписки",purchase_by_services:"Выберите подходящую по наполнению подписку"},title:{not_available:"Просмотр ТВ-канала не доступен",purchase_by_service:"Этот ТВ-канал доступен в подписке «{service}»",purchase_by_services:"Этот ТВ-канал доступен в разных подписках",watch_after_auth:"Просмотр доступен бесплатно после авторизации"}},channel_player:{action:{now_live:"Сейчас в эфире",watch_live:"Вернуться к эфиру"},activate_manage_viewing:"Подключите опцию «Управление просмотром»",archive_available:"Архивные передачи доступны 72 часа",archive_unavailable:"Архив недоступен по требованию ТВ-канала",archive_unavailable_no_br:"Архив недоступен по требованию ТВ-канала",choose_another_one:"Выберете другую передачу или канал для просмотра",epg_will_available_date:"Программа будет доступна {date, date, medium}, {date, time, short}",watch_available:{after_auth:"Просмотр доступен бесплатно после авторизации",after_buy_service:"Просмотр ТВ-канала будет доступен после покупки подписки"}},channel_with_telecast:{no_program:"Невозможно получить программу передач"},collection_card:{label:"Подборка"},device:{current:"Это устройство"},embed_player:{available_soon:"Контент станет доступным {date, date}",watch_on_site:"Смотрите видео на {sitename}",watch_on_site_button:"Смотреть"},filter_button:{filter:"Фильтр",geolocation:"Геолокация",sort:"Сортировка"},limiting_viewing_duration:{subtitle:"Укажи продолжительность времени просмотра с момента первого запуска видео",title:"Ограничение длительности просмотра"},media_item_detailed_info:{country:"Страна",duration:"Время","duration.min":"{min} мин",genres:"Жанр",quality:"Качество"},media_item_info_bar:{duration:{min:"{min} мин"}},media_item_main_actions:{available_soon:"Контент станет доступным {date}",not_available_yet:"{type, select, film {Этот фильм пока недоступен} series {Этот сериал пока недоступен} season {Этот сезон пока недоступен} episode {Эта серия пока недоступна} other {Этот контент пока недоступен}}",subscribe:{processing:"Услуга «{service}» подключается"}},media_item_preview_block:{crumb:{episode:"Серия {episode}",kids:"Детям",movies:"Фильмы",season:"Сезон 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Попробуй позже.",default:"Что-то пошло не так, попробуй позже.",incorrect_data:"Данные введены неверно"},events:{label:{limitless:"Без ограничений по времени",until_date:"до {date}"}},filter:{channels:"Каналы",countries:"Страны",epg_genres:"Жанры передач",genres:"Жанры",option:{years:"{type, select, before {до {end} г.} year {{start} г.} other {от {start} до {end} г.}}"},years:"Годы",yearsRange:"{from, select, null {} other {{ to, select, null {{from} года} other {{from}-{to} годов}}}}"},hook:{info:{account_number:{label:"Лицевой счет"},app:{label:"Версия приложения"},browser:{label:"Версия браузера",value:"{name} Версия {version}"},current_mrf:{label:"Текущий МРФ"},device_type:{label:"Тип устройства"},home_mrf:{label:"Домашний МРФ"},ip:{label:"IP Адрес"},multiscreen:{label:"Мультискрин"},no_enter:"Вход не выполнен",os:{label:"Версия ОС",value:"{name} Версия {version}"},san:{label:"Номер пользователя"},time:{label:"Локальное время"}}},input:{code:{caption:"Код можно активировать 1 раз"},confirm_new_password:{placeholder:"Подтвердите новый пароль"},current_password:{placeholder:"Текущий пароль"},device_name:{placeholder:"Имя устройства"},email:{placeholder:"Почта",validate:"Укажите корректный email"},location_search:"Поиск региона",login:{caption:{change:"Вы можете изменить ваш логин на {type, select, phone {телефон} other {почту}}",new:"Укажите {type, select, phone {новый номер телефона} other {новую почту}}"},placeholder:"Ваш логин","placeholder.phone_mail":"Номер телефона или почта",validate:{only_phone:"Зарегистрироваться можно только по номеру телефона",phone_format:"Используйте правильный номер телефона",registration_only_rus_phone:"Регистрация возможна только с российским номером"}},max_view_time:{label:"минут"},new_password:{placeholder:"Введите новый пароль"},ott_tv_code:{placeholder:"Введите 7-значный код"},password:{change:{caption:"Для смены пароля необходимо указать текущий",placeholder:"Смена пароля"},placeholder:"Пароль"},password_confirm:{placeholder:"Повторите пароль",validate:"Пароли не совпадают",validate_length:"Длина пароля должна быть не менее 6 символов"},phone:{placeholder:"Телефон",placeholder_long:"Номер телефона",validate:"Укажите корректный номер телефона","validate.country":"Нужно выбрать страну"},pin:{validate:"Код подтверждения неверный"},profile_name:{placeholder:"Введите имя профиля"},promocode:{caption:"Промокод можно активировать {count} раз",need_card:"Для активации промокода необходимо добавить банковскую карту",placeholder:"Введите код",successful_activation:"Промокод активирован!",validate:{daily_attempt_limit_exceeded:"Превышено количество попыток в сутки."}},search:{placeholder:"Поиск"},validate:{max_length:"Максимальное количество символов: {length}"}},layout:{cookie:{text:"Мы используем cookie {whitelabel, select, wink {и рекомендательные технологии, } other {}} чтобы улучшать работу сайта. 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Введите код из SMS-сообщения",title:"Нужно восстановить пароль"},auth_migrated_phone_password:{subtitle:"Для добавления номера телефона {phone} в аккаунт введите код из СМС",title:"Введите код"},auth_new_device:{subtitle:"К вашему аккаунту добавлено новое устройство",title:"Новое устройство"},auth_phone_country:{title:"Выберите страну"},auth_phone_password:{subtitle:"Введите четырёхзначный код из СМС, отправленного на номер {phone}",title:"Введите код",title_phone_confirm:"Подтвердите номер телефона"},auth_pin:{title:"Установите ПИН-код"},auth_success_registration:{subtitle:"Ваш аккаунт успешно создан. Теперь вам доступны все возможности развлекательного Видеосервиса {sitename}:",title:"Поздравляем!"},bind_card:{pin:{title:"Для привязки введите ПИН-код"},success:{title:"Карта добавлена успешно"}},bonus_activate:{error:{subtitle:"Повтори попытку позже или выбери другую бонусную программу",title:"Не удалось активировать бонусную программу{name, select, NONAME {} other { «{name}»}}"}},bonus_change_login:{error:{subtitle:"Повтори попытку позже или выбери другую бонусную программу",title:"Не удалось изменить логин бонусной программы{name, select, NONAME {} other { «{name}»}}"}},bonus_confirm:{activation:{subtitle:"Для завершения активации бонусной программы введите код, отправленный на {login_type, select, phone {номер {login}} other {почту {login}}}",title:"Активация бонусной программы"},change_login:{subtitle:"Для завершения изменения логина бонусной программы введите код отправленный на {login_type, select, phone {номер {login}} other {почту {login}}}",title:"Изменение логина"}},bonus_deactivate:{confirmation:{title:"Отключить бонусную программу «{name}»?"},error:{subtitle:"Повтори попытку позже",title:"Не удалось отключить бонусную программу «{name}»"},success:{title:"Бонусная программа «{name}» успешно отключена"}},bonus_register:{subtitle_login:"Введите {login_type, select, phone {номер телефона} other {почту}}, чтобы активировать бонусную программу «{name}». Нажимая кнопку «Активировать», вы принимаете условия бонусной программы.",subtitle_no_terms:"Нажимая кнопку «Активировать», вы принимаете условия бонусной программы",title:"Активация бонусной программы"},cold_start:{result:{subtitle:"Мы уже собираем персональные рекомендации для вас",title:"Подбираем рекомендации"},step_1:{action:"Выбрать фильмы",caption:"Выберите {count} жанров",subtitle:"Шаг 1 из 2",title:"Что вам нравится?"},step_2:{action:"Получить рекомендации",caption:"Выберите минимум {count} фильмов",title:"Что вам нравится?"}},device:{subtitle:"Оно будет отображаться на всех подключенных устройствах",title:"Укажи новое имя устройства"},download:{content:{title:"Установи приложение"},footer:"Приложение доступно на iOS и iPadOS с версии 15.0 и новее, Android с версии 7.0 и новее",subtitle:"Установи приложение {sitename}, чтобы загружать и смотреть фильмы и сериалы без доступа к интернету: в самолёте, в отпуске, в любой точке мира",title:"Смотрите в дороге без интернета ✈︎"},email_add:{subtitle:"Введите код, отправленный на {email}",title:"Сохранение электронной почты"},email_change_password:{registration:{subtitle:"Для завершения регистрации придумайте пароль",title:"Завершение регистрации"},subtitle:"Придумайте новый пароль",title:"Смена пароля"},email_change_success:{subtitle:"Вы успешно изменили адрес электронной почты на {email}",title:"Адрес электронной почты успешно изменен"},email_confirm_new:{subtitle:"Для подтверждения нового адреса электронной почты введите код из сообщения, отправленного на адрес {email}",title:"Код из письма на электронную почту"},email_confirm:{subtitle:{phone_code:"Введите код, отправленный на номер {phone}"},title:"Требуется подтверждение","title.password":"Для продолжения введи текущий пароль"},email_new:{subtitle:"Введите новый адрес электронной почты",title:"Новый адрес электронной почты"},error:{subtitle:"Повтори попытку позже",title:"Что-то пошло не так"},exchange_question:{confirm:{action:{confirm:"Подтвердить обмен",return:"Вернуться к выбору"},subtitle:"Вы точно хотите заменить «{name}» на «{new_name}»?"},media_view_error:{subtitle:"Попробуй снова или обратись в поддержку",title:"Ошибка загрузки вариантов замены."},media_view:{subtitle:"Вы можете выбрать любой фильм из списка для обмена. После замены на новый фильм, доступ к «{name}» будет закрыт.",title:"Обмен фильма"},question:{button:{exchange:"Обменять фильм бесплатно",like:"Понравился"},subtitle:"Заметили, что вы не досмотрели фильм до конца. Вам понравился выбранный фильм?",title:"Оцените фильм «{name}»"}},feedback:{answers:{no_sound:"Нет звука",not_playable:"Не воспроизводится контент",ok:"Мне всё нравится",poor_quality:"Плохое качество изображения",video_audio_unmatch:"Видео и звук не совпадают"},success:{subtitle:"В ближайшее время проблемы будут устранены",title:"Спасибо за отзыв!"},title:"Сообщите нам, если у вас возникли проблемы"},filters:{empty:{cat_subtitle:"Для данной категории фильтров нет",subtitle:"К сожалению, фильтры не найдены",title:"Фильтры не найдены"},title:"Фильтры",toggle_mode:{subtitle:"Вы можете выбрать только один фильтр"}},joint_viewing:{action:{invite_friend:"Пригласить друга"},footer:{can_be_shared:"Ссылкой можно поделиться с {count, plural, one {# другом} other {# друзьями}}",over_limit:"Пока это всё. Поделись ссылкой для совместного просмотра в следующем месяце"},info:{part1:"Отправь ссылку другу на {type, select, film {этот фильм} other {этот сериал}} для совместного просмотра.",part2:"Возможность просмотра по ссылке будет активна в течение 24 часов."},title:"Смотри вместе с друзьями «{title}»!"},languages:{title:"Выберите язык"},locations:{question:"Не нашли, что искали?",subtitle:"Текущее месторасположение: {location}",title:"Выбери свой регион"},ott_tv:{subtitle:"Сейчас мы активируем услугу {sitename} ТВ-онлайн. Твои подписки не сохранятся, но купленные фильмы останутся",title:"Активация {sitename} ТВ-онлайн"},password_change:{subtitle:"Чтобы изменить пароль, необходимо дважды ввести новый пароль",title:"Изменение пароля"},password_reset:{subtitle:"Введите код, отправленный на {email}",title:"Сброс пароля"},password:{subtitle:"Введите код, отправленный на номер {phone}",title:"Требуется подтверждение"},payment:{action:{continue:"Продолжить покупку"},confirmation:{title:"Вы точно хотите выйти?"},pin:{title:"Для совершения покупки введите ПИН-код"},success:{title:"{usage_model, select, TVOD {Оплата прошла успешно} SERVICE {Подписка успешно подключена} other {Покупка прошла успешно}}"}},periods:{card:{button:"Подключить за {price}",subtitle:{monthly:"Стоимость за месяц всего {monthly_price}",trial_intro:"далее {monthly_price} в месяц"},title:"{price} {type, select, intro {в {duration_substr}} other {}}"},title:"Варианты подписки"},phone_add:{subtitle:"Введите код, отправленный на номер {phone}",title:"Сохранение номера телефона"},phone_change:{check:{subtitle:{current:"Для подтверждения текущего номера телефона введите код из СМС, отправленного на номер {phone}",new:"Для подтверждения нового номера телефона введите код из СМС, отправленного на номер {phone}"},title:"Введите код"},new:{subtitle:"Введите новый номер телефона",title:"Новый номер телефона"},success:{subtitle:"Вы успешно изменили номер телефона на {phone}, теперь используйте его для авторизации на других устройствах",title:"Номер телефона успешно изменен"},wait_sms_code:{counter:"{count, plural, one {# секунда} few {# секунды} other {# секунд}}",subtitle:"Мы проверяем ваш новый номер телефона, это займет немного времени",title:"Проверка номера"}},pin_auth:{title:"Установите ПИН-код"},pin_cancel:{subtitle:"ПИН-код защищает детей от контента 18+. Отключая ПИН-код вы принимаете ответственность за возможность доступа детей к просмотру взрослого контента",title:"Введите ПИН-код"},pin_change:{error_0000:"ПИН-код не может быть 0000",subtitle:"Введите новый ПИН-код",title:"Изменение ПИН-кода"},pin:{subtitle:"ПИН-код требуется для ограничения доступа к просмотру контента с возрастным рейтингом 18+. При наличии несовершеннолетних детей рекомендуем не отключать ПИН-код.",title:"Введите ПИН-код от основного профиля"},poll:{success:{title:"Спасибо, что прошли опрос!"}},profile:{change_base_settings:{subtitle:"Доступ к просмотру контента с более высоким ограничением будет закрыт",title:"Возрастное ограничение"}},profile_icon:{subtitle:"Выберите или измените изображение профиля. Вы всегда сможете его изменить в вашем личном кабинете",title:"Изображение профиля"},profile_name:{title:"Имя профиля"},profiles_manage:{subtitle:"Настраивайте, управляйте или добавляйте профили, как вам нравится",title:"Управление профилями"},profiles:{pin_reason:{text:"ПИН-код требуется для ограничения доступа к просмотру контента с возрастным рейтингом 18+. При наличии несовершеннолетних детей рекомендуем не отключать ПИН-код.",title:"Установите ПИН-код"},subtitle:"Профиль используется для персональных рекомендаций, личной истории просмотров и настроек доступа детей к контенту 18+",title:"Кто вы?"},promo:{button_close:"Не сейчас"},purchase_methods:{action:{bonus:{connect:"Подключить {name}"}},title:"Способы оплаты"},purchase_options:{title:"Варианты просмотра"},rating:{name:"{rating, select, 10 {Шикарно} 9 {Отлично} 8 {Хорошо} 7 {Нормально} 6 {Сойдет} 5 {Так себе} 4 {Не понравилось} 3 {Плохо} 2 {Очень плохо} 1 {Отвратительно} other {}}",subtitle:"Твоя оценка",title:"Оцени {type, select, film {фильм} other {сериал}}"},recommendation:{subtitle:"Вот, что мы выбрали для тебя",title:"Посмотрим ещё?"},recommend_playlist:{subtitle:"Нам потребуется твоя помощь — посмотри несколько доступных фильмов, которые тебе нравятся и через 24 часа плейлист будет готов",title:"Прямо сейчас мы составляем твой персональный плейлист"},remove_card:{subtitle:"Все подписки по промокоду будут отключены, а платные подписки нужно будет продлевать вручную",title:"Удалить карту?",title_success:"Карта успешно удалена"},send_sms:{resend_after:"Код можно отправить через {count, plural, one {# секунду} few {# секунды} other {# секунд}}",subtitle:"Для подтверждения текущего номера телефона мы отправим код по СМС. 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Отправь ее другу в мессенджере"},location:{set:"Установлен регион: {location}"},pin_change:{message_success:"ПИН-код успешно изменен"},promo_code:{copied:"Промокод скопирован"},purchase_failed:{message:"Не удалось совершить покупку",submessage:"Проверьте данные вашей карты и остаток на счете"},rating:{message_error:"Невозможно поставить оценку"},reminder:{button:"Спасибо, понятно",cancel:{subtitle:"Действительно отключить уведомление?",subtitle_film:"Действительно не сообщать о премьере?",subtitle_series:"Действительно не сообщать о выходе новых серий?",title:"Отключение уведомлений"},episode:"Пришлём уведомление о каждой новой серии в день премьеры.",film:"Пришлём уведомление в день премьеры.",series:"Пришлём уведомление о каждой новой серии в день премьеры.",submessage:"Настройки в разделе «Напоминания»",subtitle:"Получите напоминание о премьере этого фильма, нажав на коло