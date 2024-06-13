Тариф на любовь. Сезон 1. Серия 1
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Тариф на любовь (сериал, 2004) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

9.12004, Тариф на любовь. Сезон 1. Серия 1
Комедия, Мелодрама12+

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О сериале

У работающего в солидной фирме Влада все в порядке: хорошая квартира, высокая зарплата, красавица невеста. Но буквально накануне свадьбы, его невеста вдруг начинает делать все, чтобы заставить Влада ревновать. По совету друга Влад отвечает ей тем же: заказывает Катю — девушку по сопровождению, и улетает с ней в Сочи.

Но во время отпуска выясняется, что Катя отнюдь не похожа на девушек своей профессии. Влад разглядел в ней нежную и трепетную душу. И теперь уже выбор невесты для него не так очевиден, как был прежде. Окончательный выбор ему придется делать в самый день свадьбы…

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Тариф на любовь»