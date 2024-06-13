У работающего в солидной фирме Влада все в порядке: хорошая квартира, высокая зарплата, красавица невеста. Но буквально накануне свадьбы, его невеста вдруг начинает делать все, чтобы заставить Влада ревновать. По совету друга Влад отвечает ей тем же: заказывает Катю — девушку по сопровождению, и улетает с ней в Сочи.



Но во время отпуска выясняется, что Катя отнюдь не похожа на девушек своей профессии. Влад разглядел в ней нежную и трепетную душу. И теперь уже выбор невесты для него не так очевиден, как был прежде. Окончательный выбор ему придется делать в самый день свадьбы…

