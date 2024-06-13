WinkСериалыТариф на любовь1-й сезон1-я серия
Тариф на любовь (сериал, 2004) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
9.12004, Тариф на любовь. Сезон 1. Серия 1
Комедия, Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
У работающего в солидной фирме Влада все в порядке: хорошая квартира, высокая зарплата, красавица невеста. Но буквально накануне свадьбы, его невеста вдруг начинает делать все, чтобы заставить Влада ревновать. По совету друга Влад отвечает ей тем же: заказывает Катю — девушку по сопровождению, и улетает с ней в Сочи.
Но во время отпуска выясняется, что Катя отнюдь не похожа на девушек своей профессии. Влад разглядел в ней нежную и трепетную душу. И теперь уже выбор невесты для него не так очевиден, как был прежде. Окончательный выбор ему придется делать в самый день свадьбы…
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- НРРежиссёр
Наталья
Родионова
- Актёр
Сергей
Горобченко
- Актёр
Борис
Клюев
- Актриса
Наталья
Панова
- Актриса
Алла
Юганова
- ТЦАктриса
Тамара
Цыганова
- ИКАктриса
Ирэна
Кокрятская
- Актриса
Евгения
Брик
- МВАктёр
Михаил
Владимиров
- Актриса
Валентина
Малявина
- ИДАктриса
Ирина
Дериенко
- ГССценарист
Ганна
Слуцки
- СКПродюсер
Сергей
Куликов
- ВОПродюсер
Валерий
Оня
- Продюсер
Анатолий
Чижиков
- ГТХудожник
Григор
Тер-Месропян
- ИБМонтажёр
Ирина
Бычкова
- СТКомпозитор
Сергей
Терехов