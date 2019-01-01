WinkСери�алыСвятой Майк2-й сезон6-я серия
Святой Майк (сериал, 2019) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
8.02019, Sankt Maik
Комедии, Зарубежные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Мошенник Майк Шефер меняет костюм своего фальшивого дирижера на настоящего рясу, пытаясь сбежать из-под стражи, и попадает в католический приход Лойтерберга. Выступая за викария Санмана, Майк участвует в судьбах прихожан и решает их проблемы неординарным образом.
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Информация
СтранаГермания
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
8.1 �КиноПоиск
7.1 IMDb