Биография

Холли Финк — немецкий кинооператор. Родился в Ганновере 28 февраля 1964 года. В юношестве Финк изучал американский и итальянский языки, а во время ознакомительного визита в Сиену он познакомился с историей итальянского кино. Затем Холли переехал в Лос-Анджелес, где за два года выучился на оператора в Американском институте киноискусства. Холли Финк дебютировал в качестве оператора в 1996 году — кинодеятель работал над американской комедией Ричарда Мерфи «Бетти». Финк наиболее известен по таким проектам, как фэнтезийная мелодрама «Посланник небес», приключенческая драма «Дитя джунглей», историческая драма «Шарите» и немецкая версия комедии о мошеннике в рясе «Святой Майк».