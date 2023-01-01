Биография

Элизабет Болитц — немецкая актриса театра и кино. Родилась в Гамбурге 3 сентября 1973 года. Элизабет изучала актерское мастерство в Академии музыки и исполнительских искусств «Моцартеум» в Зальцбурге и выпустилась оттуда в 1996 году. В дальнейшем девушка проходила обучение в школе Филиппа Горье в Лондоне. После переезда в Берлин Болитц развивалась как драматическая актриса, играя во множестве театральных постановок. Элизабет Болитц пробивалась в кино, начиная с эпизодических ролей. Первые заметные роли достались артистке в 2008 году, когда она сыграла в сериале «Дневник доктора» и фильме «Берлин в море». В 2016 году ее можно было увидеть в мини-сериале «Охотники за искусством», а в 2018 году — в комедии «Святой Майк» с Даниэлем Донским в главной роли.