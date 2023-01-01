Биография

Каролина Лодыга — немецкая актриса. Родилась в Польше 13 апреля 1984 года. Каролина изучала актерское мастерство в Берлинской школе сценического искусства, а затем перебралась в школу драмы «Трансформ», которую окончила в 2007 году. С 2004 года артистка играла в пьесах и театральных постановках таких авторов, как Тадеуш Ружевич и Льюис Кэрролл. Каролина Лодыга получила известность благодаря своей роли в мелодраме «Анна и любовь». Другие известные проекты с участием актрисы: драмеди «Святой Майк», криминальный сериал «4 квартала» и австрийское шоу «Дело ведет Шнель».