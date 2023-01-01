Биография

Суси Банжаф — немецкая актриса. Родилась в Нюрнберге в 1969 году. Суси Банжаф выросла во Франконии. Переехала из Нюрнберга в Гамбург в начале 1990-х годов. Посещала Театральную школу музыки, танца и драмы в Гамбурге, где получила образование актрисы мюзиклов. В последующие годы Суси играла в многочисленных постановках музыкального театра, среди которых «Бриолин», «Шоу ужасов Рокки» и «Магазинчик ужасов». В 2005-2006 годах Банжаф выступала в Quatsch Comedy Club в Гамбурге и Берлине. Суси Банжаф появилась в нескольких сериалах в эпизодических и гостевых ролях. В телесериале Die Kuhflüsterin актриса сыграла роль жены и матери Гитти Падберг. В телесериале ARD Der Zürich-Krimi Банжаф исполнила роль секретаря Регулы Габриэлли. В сериале «Святой Майк» она воплотила домработницу пастора Марию Беме, которую Майк считает новым руководителем прихода.