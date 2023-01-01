Биография

Мари Бурхард — немецкая актриса. Родилась в Бонне 6 октября 1982 года. Мари Бурхард выросла во французском регионе Иль-де-Франс. После окончания средней школы она переехала в Берлин, где училась в Академии драматического искусства Эрнста Буша. В 2008 году режиссер Андреа Брет пригласила Бурхард сыграть в экранизации Достоевского «Преступление и наказание» для Зальцбургского фестиваля, а также выступить в роли Евы в «Зерброхненском круге» для Рурской триеннале 2009 года в Эссене. Помимо своей театральной карьеры, Мари Бурхард часто работает в кино и на телевидении. Она сыграла главную роль в художественном фильме Джонаса Гроша «Последняя ложь» 2010 года и появлялась в таких картинах, как «Между строк», «Криминалист» и «Нотруф Хафенканте». В 2015 году она снялась в комедии Verliebt Verlobt Vertausch и сыграла одну из главных ролей в комедии Мариуса фон Майенбурга Stück Plastik в театре Schaubühne Berlin.