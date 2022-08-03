Святой Майк (сериал, 2019) сезон 2 смотреть онлайн

Бойкий и остроумный немецкий сериал о мошеннике в рясе возвращается с новой порцией христианских ценностей. Не пропустите продолжение комедии «Святой Майк» — сериал 2018 года можно смотреть только на нашем онлайн-сервисе Wink!



Во втором сезоне пастор Майк будет бороться с последствиями амнезии и заново ассимилироваться в чуждой ему среде. Отношения с Эвой станут более натянутыми — ей предстоит свадьба с другим мужчиной, но зато непутевый младший брат лжесвященника Кевин, кажется, найдет свою любовь.



Оставайтесь на Wink и смотрите комедию «Святой Майк» — 2 сезон доступен на нашем онлайн-сервисе без рекламы уже сейчас!

