Биография

Даниэль Донской — немецкий актер и композитор. Родился в Москве 27 января 1990 года. Даниэль родился в России, но еще в младенчестве его родители переехали в Берлин и жили в общежитии для эмигрантов из СССР. После окончания школы будущий артист поступил на биологический факультет, параллельно подрабатывая моделью. Сильно заинтересовавшись киносферой, молодой человек в 2011 году поступил в Лондонскую театральную школу. Помимо съемок в кино и сериалах, Донской выстраивает музыкальную карьеру — в 2019 году он выпустил первый мини-альбом. Первая заметная роль досталась Даниэлю Донскому в 2015 году, когда он сыграл в сериале «Искатели сокровищ». В будущем актер пополнил каст культовых британских сериалов «Корона» и «Виктория», а также исполнил главную роль в нашумевшем комедийном проекте «Святой Майк».