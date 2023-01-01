Святой Майк (сериал, 2018) смотреть онлайн
8.02018, Sankt Maik 3 сезона
Комедии, Зарубежные18+
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Сюжет
Аферист Майк Шафер страдает клептоманией и промышляет мелкими кражами. Пытаясь скрыться от полиции, он переодевается в рясу найденного в поезде скончавшегося пастора. Попав в небольшой городок под названием Лейтерберг, ушлого мошенника принимают за долгожданного нового священника. Майк уд�ачно примеряет на себя новый образ и неожиданно для себя совсем не хочет с ним расставаться…
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Информация
СтранаГермания
ЖанрыКомедии, Зарубежные
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb