Святой Майк
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Святой Майк

Святой Майк (сериал, 2018) смотреть онлайн

8.02018, Sankt Maik 3 сезона
Комедии, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Аферист Майк Шафер страдает клептоманией и промышляет мелкими кражами. Пытаясь скрыться от полиции, он переодевается в рясу найденного в поезде скончавшегося пастора. Попав в небольшой городок под названием Лейтерберг, ушлого мошенника принимают за долгожданного нового священника. Майк удачно примеряет на себя новый образ и неожиданно для себя совсем не хочет с ним расставаться…

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb