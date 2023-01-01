Биография

Тереза Ризос — немецкая актриса. Родилась в Мюнхене 12 июля 1986 года. Тереза была очень творчески активным ребенком. Будучи школьницей, она брала уроки актерского мастерства, а также играла на виолончели и фортепиано. В семь лет будущая актриса пела в детском хоре Баварской государственной оперы. В 2005 году Ризос окончила среднюю школу, а в 2006-м — сыграла в спектакле в мюнхенском Каммершпиле. Экранным дебютом Терезы Ризос стала роль в драме «Дикая жизнь» в 2007 году. Далее в актерской карьере кинодеятельницы последовала череда сериалов, а в 2014 году — роль второго плана в исторической драме «В лабиринте молчания». В 2018 году Терезу можно было увидеть в комедийном сериале «Святой Майк» о пасторе-аферисте.