Святой Майк (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.02018, Sankt Maik
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мошенник Майк Шефер меняет костюм своего фальшивого дирижера на настоящего рясу, пытаясь сбежать из-под стражи, и попадает в католический приход Лойтерберга. Выступая за викария Санмана, Майк участвует в судьбах прихожан и решает их проблемы неординарным образом.
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb