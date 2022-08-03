Святой Майк (сериал, 2018) сезон 1 смотреть онлайн

Немецкая версия популярного американского сериала «Самозванец» познакомит вас с порочным священником Майком, который меняет жизнь людей вокруг себя к лучшему. Комедийный сериал «Святой Майк» доступен на онлайн-сервисе Wink в HD-качестве и без рекламы!



В первом сезоне развлекательного шоу о пасторе-притворщике вы очутитесь в немецком пригороде, жители которого хранят много скелетов в шкафу. Каждая серия посвящена поучительным и милым историям преодоления собственных пороков и переосмысления жизни. Однако сможет ли новоиспеченный священнослужитель перерасти собственную страсть к воровству?



Не оставайтесь в стороне и смотрите мировой хит «Святой Майк» 2018 года — сериал доступен без рекламы на нашем онлайн-сервисе Wink!

