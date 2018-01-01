Святой Майк. Сезон 1. Серия 10
Wink
Сериалы
Святой Майк
1-й сезон
10-я серия

Святой Майк (сериал, 2018) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

8.02018, Sankt Maik
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мошенник Майк Шефер меняет костюм своего фальшивого дирижера на настоящего рясу, пытаясь сбежать из-под стражи, и попадает в католический приход Лойтерберга. Выступая за викария Санмана, Майк участвует в судьбах прихожан и решает их проблемы неординарным образом.

Сериал Святой Майк 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Германия
Жанр
Комедия
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.1 IMDb