Свадьбы и разводы (сериал, 2018) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
О сериале
Женя и Марк работают в одном офисном центре. Она - владелица небольшого агентства по организации свадеб, настоящая брачная фея, и скоро сама собирается замуж. Он – высококлассный адвокат, специализирующийся на разводах и разделе имущества. Каждый из них искренне любит свое дело и уверен, что помогает людям стать счастливее. Однажды Женя и Марк знакомятся, и... Теперь Женя не так уверена, что хочет замуж за своего идеального Сашу. А Марк, похоже, встретил девушку, ради которой мог бы пересмотреть свои принципы убежденного одиночки. Каждая новая пара, будь то будущие молодожены у Жени или будущие «бывшие» у Марка, подкидывает им новые темы для размышлений и споров. Удастся ли нашим героям понять друг друга и поверить, что любовь важнее принципов?
